Расписание четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

С 17 по 20 декабря в Кирово-Чепецке (Кировская область) пройдёт четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
- 17 декабря
11:00 – спринт (1,7 км), классический стиль, квалификация.
13:00 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.
Через 15 минут после финиша последнего участника – цветочная церемония.
- 18 декабря
Раздельный старт. Классический стиль.
11:00 – женщины, 10 км (2х5 км)
12:30 – мужчины, 15 км (3х5 км)
14:00 – торжественная церемония награждения победителей и призёров за два дня соревнований.
- 20 декабря
Раздельный старт. Свободный стиль.
10:30 – женщины, 15 км (3х5 км)
12:30 – мужчины, 30 км (6х5 км)
Награждение победителей и призёров соревнований через 20 минут после финиша последней участницы.
Примечание: время начала соревнований указано московское.
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