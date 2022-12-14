Расписание четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

С 17 по 20 декабря в Кирово-Чепецке (Кировская область) пройдёт четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

17 декабря

11:00 – спринт (1,7 км), классический стиль, квалификация.

13:00 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.

Через 15 минут после финиша последнего участника – цветочная церемония.

18 декабря

Раздельный старт. Классический стиль.

11:00 – женщины, 10 км (2х5 км)

12:30 – мужчины, 15 км (3х5 км)

14:00 – торжественная церемония награждения победителей и призёров за два дня соревнований.

20 декабря

Раздельный старт. Свободный стиль.

10:30 – женщины, 15 км (3х5 км)

12:30 – мужчины, 30 км (6х5 км)

Награждение победителей и призёров соревнований через 20 минут после финиша последней участницы.

Примечание: время начала соревнований указано московское.