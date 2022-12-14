Карлссон, Сван и Хальфварссон не помогут Швеции на этапе Кубка мира в Давосе

Сборная Швеции несёт серьёзные потери в преддверии четвёртого этапа Кубка мира, который пройдёт 17-18 декабря в Давосе (Швейцария).

По информации Nordic Magazine, швейцарский этап пропустят чемпионка мира 2019 года в эстафете Фрида Карлссон, обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках Линн Сван и призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон.

И это не все потери, которые понесёт шведская сборная в Давосе. Напомним, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете Эбба Андерссон отсутствует из-за коронавируса, а Йонна Сундлинг ранее решила возобновить соревнования на Кубке Скандинавии в Эстерсунде.

Сообщается, что Карлссон и Хальфварссон приняли решение взять отдых, чтобы подготовиться к предстоящему «Тур де Ски», а Сванн решила присоединиться к Андерссон на Кубке Скандинавии.

Напомним, в общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует норвежец Пол Голберг. У женщин — его соотечественница Тириль Уднес Венг.