Вик Уайлд — о заявлении НОК США: хочется верить, что такая позиция будет и у правительства

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд отреагировал на заявление Олимпийского комитета США. Ранее глава организации Сюзанна Лайонс отметила, что страна поддерживает участие россиян в ОИ-2024 без национального гимна и флага.

«Заявление USOPC — настоящий сюрприз, отличные новости! Хочется верить, что такая же позиция будет и у правительства США, а не только у представителей американского олимпийского комитета. Но, конечно, хочется, чтобы нас допустили до Игр с флагом и гимном», — приводит слова Уайлда «РИА Новости Спорт».

Напомним, обе свои золотые олимпийские медали Уайлд завоевал на зимних Играх 2014 года, которые прошли в Сочи. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Вик завоевал бронзу в параллельном слаломе, проиграв Беньямину Карлу и Тиму Мастнаку (Словения).