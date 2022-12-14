Жена Александра Большунова опубликовала милое фото лыжника с дочерью возле новогодней ёлки

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова опубликовала в социальных сетях милое фото спортсмена с новорождённой дочерью Евой.

В кадре Большунов держит дочку на руках рядом с украшенной новогодней ёлкой. Анна добавила в комментарий к фото эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Анны Большуновой

Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.

Большунов вернулся домой из Чусового (Пермский край), где выступил на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Там Александр стал вторым в спринтерской гонке, уступив Сергею Устюгову, а также выиграл разделку и пасьют.