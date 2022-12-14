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Елена Вяльбе признана тренером 2022 года в России

Елена Вяльбе признана тренером 2022 года в России
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как тренер года. Торжественная церемония проходит в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Победителя премии выбирал экспертный совет, в состав которого вошли известные спортсмены, тренеры и общественные деятели. Каждый лауреат получит премию в 1 млн рублей.

Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) российские спортсмены под руководством Вяльбе завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Помимо этого, российская лыжница Наталья Непряева стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

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