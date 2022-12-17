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Савелий Коростелёв выиграл гонку на 15 км классикой на российско-китайских играх

Савелий Коростелёв выиграл гонку на 15 км классикой на российско-китайских играх
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Лыжники сборной России заняли места с первого по пятое в классической раздельной гонке на 15 км на российско-китайских играх. Место проведения соревнований – Национальный лесной парк Чанчхун.

Победителем гонки стал Савелий Коростелёв. На втором месте финишировал Никита Родионов, третьим стал Егор Митрошин.

Результаты:

1. Савелий Коростелёв – 37.36,78
2. Никита Родионов – 38.04,81
3. Егор Митрошин – 38.32,48
4. Александр Ившин – 38.35,28
5. Даниил Муралеев – 40.24,05
6. Рен Чжан Дуи – 41.42,32
7. Гу Лонг Зе – 43.44,64.

Напомним, что ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) приняла решение продлить отстранение российских атлетов от международных соревнований на сезон-2022/2023.

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