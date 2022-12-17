Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Хагстрём — вторая

В Давосе (Швейцария) сегодня, 17 декабря, завершился финал женского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала швейцарка Надине Фендрих, которая была лучшей в квалификации. Второй финишировала олимпийская чемпионка, чемпионка мира, американка Джессика Диггинс, а замкнула тройку призёров шведка Йоханна Хагстрём.



Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 382 очков.

2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 360.

3. Надине Фендрих (Швейцария) — 356.

4. Джессика Диггинс (США) — 279.

5. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 264.

6. Джулия Керн (США) — 257.

7. Майя Дальквист (Швеция) — 253.

8. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 250.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 230.

10. Эмма Рибом (Швеция) — 223.