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Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Хагстрём — вторая

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Хагстрём — вторая
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В Давосе (Швейцария) сегодня, 17 декабря, завершился финал женского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала швейцарка Надине Фендрих, которая была лучшей в квалификации. Второй финишировала олимпийская чемпионка, чемпионка мира, американка Джессика Диггинс, а замкнула тройку призёров шведка Йоханна Хагстрём.

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 382 очков.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 360.
3. Надине Фендрих (Швейцария) — 356.
4. Джессика Диггинс (США) — 279.
5. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 264.
6. Джулия Керн (США) — 257.
7. Майя Дальквист (Швеция) — 253.
8. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 250.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 230.
10. Эмма Рибом (Швеция) — 223.

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