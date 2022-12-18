Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Диггинс — вторая

В Давосе (Швейцария) сегодня завершилась женская гонка на 20 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка и чемпионка мира в командном спринте американка Джессика Диггинс. Второе место заняла норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (+5,5), бронзовым призёром сталам представительница США Рози Бреннен (+11,2).

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины.



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 872.

2. Джессика Диггинс (США) — 738.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 625.

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 588.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 561.

6. Катарина Хенниг (Германия) — 538.

7. Анна Кьерсти Кальво (Норвегия)— 492.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 490.

9. Майя Дальквист (Швеция) — 478.

10. Виктория Карль (Германия) — 450.