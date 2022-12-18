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Дистанционный зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: норвежцы доминируют, Клебо — 10-й

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: норвежцы доминируют, Клебо — 10-й
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В Давосе (Швейцария) сегодня завершилась мужская гонка на 20 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Симен Хегстад Крюгер. Компанию на пьедестале ему составили соотечественники Ханс Кристер Холунд (+22,3) и Шур Рёте (+24,5). Отметим, что в топ-8 по итогам гонки попали сразу шесть представителей Норвегии.

Дистанционный зачёт Кубка мира – 2022/2023 у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины.

1. Пол Голберг (Норвегия) – 481.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 455.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 426.
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 415.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 375.
6. Вильям Порома (Швеция) – 362.
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 334.
8. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 294.
9. Фридрих Мох (Германия) – 294
10. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 280.

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