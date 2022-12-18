Дистанционный зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: норвежцы доминируют, Клебо — 10-й

В Давосе (Швейцария) сегодня завершилась мужская гонка на 20 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Симен Хегстад Крюгер. Компанию на пьедестале ему составили соотечественники Ханс Кристер Холунд (+22,3) и Шур Рёте (+24,5). Отметим, что в топ-8 по итогам гонки попали сразу шесть представителей Норвегии.



Дистанционный зачёт Кубка мира – 2022/2023 у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины.



1. Пол Голберг (Норвегия) – 481.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 455.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 426.

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 415.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 375.

6. Вильям Порома (Швеция) – 362.

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 334.

8. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 294.

9. Фридрих Мох (Германия) – 294

10. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 280.