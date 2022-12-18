Шиффрин выиграла женский супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в Санкт-Морице
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Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в соревнованиях в супергиганте у женщин на этапе Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария).
Шиффрин показала результат 1.13,62 и на 0,12 секунды опередила итальянку Элену Куртони (1.13,74). Третьей стала представительница Франции Роман Мирадоли (1.14,02).
Горные лыжи. Кубок мира. Женщины. Супергигант. Санкт-Мориц (Швейцария)
- Микаэла Шиффрин (США) - 1.13,62
- Элена Куртони (Италия) — отставание 0,12 секунды
- Роман Мирадоли (Франция) + 0,40
- Мишель Гизен (Швейцария) + 0,57
- София Годжа (Италия) + 0,60
- Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) + 0,67
- Мирьям Пухнер (Австрия) + 0,96
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария) + 0,99
- Николь Шмидхофер (Австрия) + 1,05
- Рамона Зибенхофер (Австрия) + 1,16
Общий зачёт Кубка мира по горным лыжам (женщины)
- Микаэла Шиффрин (США) – 575
- София Годжа (Италия) – 470
- Венди Хольденер (Швейцария) – 376
- Петра Влгова (Словакия) – 340
- Корин Зутер (Швейцария) – 334
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