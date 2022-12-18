Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шиффрин выиграла женский супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в Санкт-Морице

Шиффрин выиграла женский супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в Санкт-Морице
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в соревнованиях в супергиганте у женщин на этапе Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария).

Шиффрин показала результат 1.13,62 и на 0,12 секунды опередила итальянку Элену Куртони (1.13,74). Третьей стала представительница Франции Роман Мирадоли (1.14,02).

Горные лыжи. Кубок мира. Женщины. Супергигант. Санкт-Мориц (Швейцария)

  1. Микаэла Шиффрин (США) - 1.13,62
  2. Элена Куртони (Италия) — отставание 0,12 секунды
  3. Роман Мирадоли (Франция) + 0,40
  4. Мишель Гизен (Швейцария) + 0,57
  5. София Годжа (Италия) + 0,60
  6. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) + 0,67
  7. Мирьям Пухнер (Австрия) + 0,96
  8. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) + 0,99
  9. Николь Шмидхофер (Австрия) + 1,05
  10. Рамона Зибенхофер (Австрия) + 1,16

Общий зачёт Кубка мира по горным лыжам (женщины)

  1. Микаэла Шиффрин (США) – 575
  2. София Годжа (Италия) – 470
  3. Венди Хольденер (Швейцария) – 376
  4. Петра Влгова (Словакия) – 340
  5. Корин Зутер (Швейцария) – 334
Новость по теме
Кильде ответил на вопрос о рождественском подарке для Шиффрин
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022