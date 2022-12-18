Шиффрин выиграла женский супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в Санкт-Морице

Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в соревнованиях в супергиганте у женщин на этапе Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария).

Шиффрин показала результат 1.13,62 и на 0,12 секунды опередила итальянку Элену Куртони (1.13,74). Третьей стала представительница Франции Роман Мирадоли (1.14,02).

Горные лыжи. Кубок мира. Женщины. Супергигант. Санкт-Мориц (Швейцария)

Микаэла Шиффрин (США) - 1.13,62 Элена Куртони (Италия) — отставание 0,12 секунды Роман Мирадоли (Франция) + 0,40 Мишель Гизен (Швейцария) + 0,57 София Годжа (Италия) + 0,60 Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) + 0,67 Мирьям Пухнер (Австрия) + 0,96 Лара Гут-Бехрами (Швейцария) + 0,99 Николь Шмидхофер (Австрия) + 1,05 Рамона Зибенхофер (Австрия) + 1,16

Общий зачёт Кубка мира по горным лыжам (женщины)

Микаэла Шиффрин (США) – 575 София Годжа (Италия) – 470 Венди Хольденер (Швейцария) – 376 Петра Влгова (Словакия) – 340 Корин Зутер (Швейцария) – 334