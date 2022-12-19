«Месси заслужил стать чемпионом мира». Легков — о победе Аргентины в финале футбольного ЧМ

Олимпийский чемпион 2014 года российский лыжник Александр Легков выложил в своих социальных сетях фотографию с финала чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией. Он также прокомментировал итоги матча, указав, что болел именно за сборную с южноамериканского континента.
«Точно не зря надел футболку сборной Аргентины. Это был лучший финал. Месси заслужил стать чемпионом мира по спортивному принципу», — написал Легков в своих социальных сетях.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА ЛЕГКОВА
Напомним, Александр Легков является олимпийским чемпионом 2014 года в марафоне, победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года, а также двукратным призёром чемпионатов мира. 6 апреля 2018 года Легков объявил о завершении международной карьеры, выступая в Ханты-Мансийске на ежегодном конкурсе «Спортивная элита». С 2018 года он является депутатом Московской областной думы VI созыва.
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