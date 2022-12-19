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Савелий Коростелёв выиграл гонку на 15 км свободным стилем на российско-китайских играх

Савелий Коростелёв выиграл гонку на 15 км свободным стилем на российско-китайских играх
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Лыжники сборной России заняли места с первого по пятое в раздельной гонке свободным стилем на 15 км на российско-китайских играх. Место проведения соревнований – Национальный лесной парк Чанчун.

Победителем гонки стал Савелий Коростелёв. На втором месте финишировал Егор Митрошин, третьим стал Никита Родионов.

Результаты:

1. Савелий Коростелёв – 34:24.2.
2. Егор Митрошин +57.8
3. Никита Родионов +1:02.0
4. Александр Ившин +1:19.2
5. Даниил Муралеев +2:52.9
6. Рен Чжан Дуи +4:12.9

В гонке классическим стилем победил тоже Коростелёв.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) приняла решение продлить отстранение российских атлетов от международных соревнований на сезон-2022/2023.

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