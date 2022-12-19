Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Близится старт этапа «Тур де Ски» Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.



«Тур де Ски»



Валь-Мюстаир, Швейцария

31 декабря – спринт, свободный стиль

1 января – 10 км, преследование, классический стиль.

Оберстдорф, Германия

3 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль

4 января – 20 км, преследование, свободный стиль.

Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января – спринт, классический стиль

7 января – 15 км, масс-старт, классический стиль

8 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль.



5-й этап. Ливиньо, Италия



21 января – спринт, свободный стиль

22 января – командный спринт, свободный стиль.



6-й этап. Ле Рус, Франция



27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

28 января – спринт, классический стиль

29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль.



7-й этап. Тоблах, Италия



3 февраля – спринт, свободный стиль

4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

5 февраля – эстафета, 4x7,5 км.



Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения. С 21 февраля по 5 марта.



8-й этап. Осло, Норвегия



11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.



9-й этап. Драммен, Норвегия



14 марта – спринт, классический стиль



10-й этап. Фалун, Швеция



17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

18 марта – спринт, свободный стиль

19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).



11-й этап. Таллин, Эстония



21 марта – спринт, свободный стиль.



12-й этап. Лахти, Финляндия



24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль

25 марта – спринт, классический стиль

26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.

Напомним, российские лыжники пропускают весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).