Йоханнес Клебо рассказал о дружбе и частой игре в PlayStation со шведом Вильямом Порома

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал о дружбе с шведским лыжником Вильямом Порома.
«Да, Вильям мой хороший друг. Не смогу сказать о нём ничего плохого. Он хороший парень до мозга костей. Вильям тоже будет отмечать Рождество в Давосе. Я планирую пригласить его в наш отель на ужин в канун праздника. Это может быть весёлый вечер!
Как часто мы видимся? Часто! У нас обоих есть PlayStation. После того как мы приехали в Давос, мы играем друг против друга каждый божий день. Каждый день? Да. Сразу после этого интервью, возможно, вновь будет матч с Вилли. Во что играем? Сейчас в основном в Call of Duty. Я, Вилли и несколько его друзей. Кто лучший? Вильям хорош. Гораздо лучше меня. Так что сейчас мне надо провести «тренировочный лагерь», чтобы дать ему бой к Рождеству», – приводит слова Клебо Expressen.
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