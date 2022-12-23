«Скоро она станет лучшей горнолыжницей в истории». Вонн — о Шиффрин

Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах с 19 января 2015 года, легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн уверена, что её соотечественница Микаэла Шиффрин в скором времени превзойдёт её достижения.
«На мой взгляд, она лучшая горнолыжница. Она очень скоро побьёт мой рекорд Кубка мира и станет лучшей в истории. Она невероятная спортсменка. Её техника почти идеальная», — сказала Вонн в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В минувшее воскресенье Шиффрин одержала свою первую победу на Кубке мира в супергиганте с января 2020 года. Эта победа стала для неё 77-й на этапах Кубка мира. 27-летняя спортсменка лидирует в общем зачёте Кубка мира по горным лыжам с 575 очками.
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