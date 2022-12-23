«Молодой, талантливый, дерзкий парень». Елена Вяльбе высказалась о Савелии Коростелёве

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о 19-летнем российском лыжнике Савелии Коростелёве, назвав его будущим российских лыж.
«На Кубке России все выступают по-разному, кто-то радует, кто-то огорчает, но хочу отметить хорошую конкуренцию. Что касается Коростелёва, он молодой, талантливый, дерзкий парень, я надеюсь, что он сможет сохранить все эти качества, потому что это наше будущее. Очень приятно, что молодые ребята и молодые девчонки, как Савелий и Вероника, не боятся составить конкуренцию старшим», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Савелий Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров. В этом сезоне он завоевал три золотые медали в рамках этапа Кубка России. Лыжник занимает пятое место в общем зачёте Кубка России.
- 23 декабря 2022
-
11:44
-
11:27
-
11:13
-
11:00
-
09:22
- 22 декабря 2022
-
21:57
-
12:12
- 21 декабря 2022
-
16:47
-
16:07
-
13:20
-
12:44
-
10:57
-
10:50
-
09:32
- 20 декабря 2022
-
23:13
-
22:28
-
21:34
-
21:24
-
20:01
-
18:55
-
17:49
-
16:25
-
16:09
-
15:51
-
14:15
-
12:51
-
12:25
-
11:35
-
10:33
-
10:18
- 19 декабря 2022
-
20:05
-
15:42
-
15:28
-
11:51
-
11:06