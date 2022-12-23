«Молодой, талантливый, дерзкий парень». Елена Вяльбе высказалась о Савелии Коростелёве

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о 19-летнем российском лыжнике Савелии Коростелёве, назвав его будущим российских лыж.

«На Кубке России все выступают по-разному, кто-то радует, кто-то огорчает, но хочу отметить хорошую конкуренцию. Что касается Коростелёва, он молодой, талантливый, дерзкий парень, я надеюсь, что он сможет сохранить все эти качества, потому что это наше будущее. Очень приятно, что молодые ребята и молодые девчонки, как Савелий и Вероника, не боятся составить конкуренцию старшим», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Савелий Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров. В этом сезоне он завоевал три золотые медали в рамках этапа Кубка России. Лыжник занимает пятое место в общем зачёте Кубка России.