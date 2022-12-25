Тренер Большунова объяснил, почему Устюгов не пожал руку Александру после спринта на КР

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о конфликте Александра Большунова и Сергея Устюгова. Ранее в любительскую съёмку попал момент, на котором Устюгов бросает какую-то фразу в адрес Большунова после финала классического спринта на Кубке России. После чего жмёт руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.

«Да здесь дело не в мешках и прошлой истории, а в другом совершенно. Во время гонки Большунов совершил обгон и зацепил лыжи Устюгова. Там действительно была потеря скорости и равновесия. Сергей считает, что это было некорректно и неспортивно. Но у нас есть жюри, которое обладает всей информацией и видеоматериалами. Они примут решение — было ли это по правилам или нет.

Думаю, что со временем всё это пройдёт. Ситуация нормализуется, когда Сергей успокоится. Это всего лишь спорт, не нужно драматизировать. Никакой проблемы я не вижу», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

До этого на третьем этапе Кубка России Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он готовился к данному сезону в региональной команде. Позднее Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».