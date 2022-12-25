Устюгов: мешки знают, что они мешки. Я приехал — они хоть булки напрягли

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов прокомментировал ситуацию, когда после победы в спринте назвал других лыжников российской сборной «мешками», и заявил, что после его возвращения Кубок России стал интереснее.



«Слова про мешки уже в шутку перешли. Мешки знают, что они мешки, ничего здесь такого нет. Зато как Кубок России преобразился! Вообще интересно стало. Я приехал – они хоть булки напрягли», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».



Сегодня, 25 декабря, Устюгов стал пятым в классическом спринте в Красногорске. После финиша он обвинил в неспортивном поведении Александра Большунова, проехавшего ему по лыжам, и не вышел на церемонию награждения. Победителем завершившегося классического спринта на Кубке России стал Александр Терентьев, Большунов финишировал вторым.