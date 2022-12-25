«Именно так могу описать сегодняшний спринт». Коростелёв выложил фото, на котором зевает

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв выложил в социальных сетях новый пост, в котором прокомментировал итоги завершившегося сегодня классического спринта на Кубке России.

В своём телеграм-канале спортсмен опубликовал фото с сегодняшней гонки, на котором он зевает.

«Зеваю — именно таким словом могу описать сегодняшний спринт», — шутливо подписал фото Коростелёв.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ САВЕЛИЯ КОРОСТЕЛЁВА

«Конечно, я был уверен в начале сезона что буду проигрывать ребятам, но то, что это произойдёт только в четвёртом для меня спринте, стало неожиданностью. Спасибо всем за бешеную поддержку, люблю, целую», — написал Коростелёв.

Коростелёв занял 12-е место по итогам завершившегося сегодня классического спринта у мужчин на этапе Кубка России в Красногорске. Победителем гонки стал Александр Терентьев, вторым финишировал Александр Большунов, бронзовая медаль досталась Глебу Ретивых.