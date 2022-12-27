Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов, Вяльбе, Медведев и Щербакова стали лауреатами премии «Серебряная лань» — 2022

Большунов, Вяльбе, Медведев и Щербакова стали лауреатами премии «Серебряная лань» — 2022
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и другие спортсмены стали лауреатами премии «Серебряная лань» — 2022.

В число лауреатов также вошли такие известные лица российского спорта, как Дмитрий Бивол (бокс), Климент Колесников (плавание), Влад Лекомцев (паралимпийский спорт – лыжи, биатлон), Даниил Медведев (теннис), Андрей Рублёв (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Ян Непомнящий (шахматы) и Сергей Рябов (самбо).

Премия «Серебряная лань» традиционно вручается Федерацией спортивных журналистов России по итогам года.

В 2021 году награды удостоились Виталина Бацарашкина (стрельба), Андрей Калина (паралимпийский спорт — плавание), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), София Позднякова (фехтование), Роман Репилов (санный спорт), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Андрей Рублёв (теннис), Евгений Рылов (плавание), Максим Храмцов (тхэквондо).

«Ух какой удар!» Лыжница жёстко психанула во время гонки: пинала лыжи и ограждения. Видео «Ух какой удар!» Лыжница жёстко психанула во время гонки: пинала лыжи и ограждения. Видео
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022