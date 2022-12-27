Большунов, Вяльбе, Медведев и Щербакова стали лауреатами премии «Серебряная лань» — 2022

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и другие спортсмены стали лауреатами премии «Серебряная лань» — 2022.
В число лауреатов также вошли такие известные лица российского спорта, как Дмитрий Бивол (бокс), Климент Колесников (плавание), Влад Лекомцев (паралимпийский спорт – лыжи, биатлон), Даниил Медведев (теннис), Андрей Рублёв (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Ян Непомнящий (шахматы) и Сергей Рябов (самбо).
Премия «Серебряная лань» традиционно вручается Федерацией спортивных журналистов России по итогам года.
В 2021 году награды удостоились Виталина Бацарашкина (стрельба), Андрей Калина (паралимпийский спорт — плавание), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), София Позднякова (фехтование), Роман Репилов (санный спорт), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Андрей Рублёв (теннис), Евгений Рылов (плавание), Максим Храмцов (тхэквондо).
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