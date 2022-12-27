Н. Непряева выиграла спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева стала победительницей женских соревнований в спринте на 1,4 км на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

Непряева показала результат 3.21,40. Второе место заняла Анастасия Фалеева (3.24,87). Бронза досталась Елизавете Пантриной (3.24,88).

Кубок России. Пятый этап. Спринт. 1,4 км. Свободный стиль. Женщины