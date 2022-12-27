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Н. Непряева выиграла спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске

Н. Непряева выиграла спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске
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Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева стала победительницей женских соревнований в спринте на 1,4 км на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

Непряева показала результат 3.21,40. Второе место заняла Анастасия Фалеева (3.24,87). Бронза досталась Елизавете Пантриной (3.24,88).

Кубок России. Пятый этап. Спринт. 1,4 км. Свободный стиль. Женщины

  1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.21,40.
  2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — отставание 3,47 секунды.
  3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +3,48.
  4. Анна Грухвина (Тюменская область) +5,35.
  5. Алёна Баранова (Томская область — Саха) +5,77.
  6. Ольга Царёва (Республика Коми) +7,34.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 декабря 2022, вторник. 15:10 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
3:21.40
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург - Ненецкий АО
+3.47
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+3.48
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