Н. Непряева выиграла спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске
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Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева стала победительницей женских соревнований в спринте на 1,4 км на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).
Непряева показала результат 3.21,40. Второе место заняла Анастасия Фалеева (3.24,87). Бронза досталась Елизавете Пантриной (3.24,88).
Кубок России. Пятый этап. Спринт. 1,4 км. Свободный стиль. Женщины
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.21,40.
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — отставание 3,47 секунды.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) +3,48.
- Анна Грухвина (Тюменская область) +5,35.
- Алёна Баранова (Томская область — Саха) +5,77.
- Ольга Царёва (Республика Коми) +7,34.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 декабря 2022, вторник. 15:10 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
3:21.40
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург - Ненецкий АО
+3.47
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+3.48
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