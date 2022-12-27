Видео столкновения Александра Большунова и Сергея Устюгова на пятом этапе Кубка России

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов упали в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

Права на видео принадлежат ФЛГР.

Сергей Устюгов после паузы пошёл дальше, но без шансов на выход в финал. Александр Большунов позже также пришёл к финишу.

Победителем спринта в итоге стал Александр Терентьев. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.



Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Финал.

Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО) — 2.57,79. Фёдор Назаров (Москва) +0.05. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +2,30.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).