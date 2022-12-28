Семиков выиграл классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске
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Призёр этапа Кубка мира, российский лыжник Илья Семиков стал победителем 15-километровой разделки классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).
Семиков показал результат 38.44,0 и на 7,3 секунды опередил победителя этапа Кубка мира Илью Порошкина (38.51,3). Бронзу завоевал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин (39.07,9).
Напомним, олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов не приняли участия в гонке после вчерашнего столкновения в одном из полуфинальных забегов в спринте свободным стилем. Оба лыжника упали, а Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль.
28 декабря 2022, среда. 12:30 МСК
Идёт
1
Илья Семиков
Республика Коми
38:44.0
2
Илья Порошкин
Республика Коми
+7.3
3
Алексей Червоткин
Москва
+23.9
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