Семиков выиграл классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске

Призёр этапа Кубка мира, российский лыжник Илья Семиков стал победителем 15-километровой разделки классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

Семиков показал результат 38.44,0 и на 7,3 секунды опередил победителя этапа Кубка мира Илью Порошкина (38.51,3). Бронзу завоевал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин (39.07,9).

Напомним, олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов не приняли участия в гонке после вчерашнего столкновения в одном из полуфинальных забегов в спринте свободным стилем. Оба лыжника упали, а Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.