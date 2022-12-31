Фендрих выиграла финал спринта на 1-м этапе «Тур де Ски»

В Валь-Мюстайре (Швейцария) завершилcя финал женского спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победительницей стала швейцарская лыжница Надине Фендрих, второе место заняла шведка Майя Дальквист, замкнула тройку призёров норвежка Лотта Уднес Венг.
Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». 1-й этап. Фаль Мюстайр, Швейцария
Женщины. Спринт, 1.4 км. Свободный стиль. Финал
1.Надине Фендрих (Швейцария) — 3.23,56.
2.Майя Дальквист (Швеция) — отставание 0,47 секунды.
3.Лотта Уднес Венг (Норвегия) — +0,62
4.Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +2,35
5.Фрида Карлссон (Швеция) — +3,39
6. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — +7,95
Отметим, что в 2022 году «Тур де Ски» выиграла российская лыжница Наталья Непряева. Российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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