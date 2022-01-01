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Яри Исомется: кажется, Карлссон просто не способна учиться. Повторяет одну и ту же ошибку

Яри Исомется: кажется, Карлссон просто не способна учиться. Повторяет одну и ту же ошибку
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам финн Яри Исомется оценил выступление шведской лыжницы Фриды Карлссон в гонке преследования в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победительницей гонки стала норвежка Тириль Уднес Венг. Карлссон финишировала третьей.

«Кажется, Фрида Карлссон просто не способна учиться. Она, конечно, молодая спортсменка, но разве об этом никто не говорит? Что бы было, если бы она не восемь секунд сбросила за километр, а две? Тогда остальная часть пути далась бы ей намного проще.

Сейчас, за те три года, что я наблюдаю за ней, каждый раз происходит одна и та же ошибка. Если бы я был тренером, то долго рассказывал бы ей о тактике. Как опытному лыжнику мне кажется странным, что она каждый раз повторяет одну и ту же ошибку.

Карлссон определённо может доминировать. Она из тех спортсменок, которые могут побеждать как классическим, так и свободным стилем», — приводит слова Исомется Mtvuutiset.

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