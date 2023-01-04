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Иверсен отреагировал на слова Вяльбе, которая поддержала Путина

Иверсен отреагировал на слова Вяльбе, которая поддержала Путина
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Четырёхкратный чемпион мира 31-летний норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал вчерашнее интервью главы федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, в котором она выразила поддержку президенту России Владимиру Путину.

«У нас есть подозрение, что есть ряд россиян, которые его поддерживают, так что это не шокирует», — сказал Иверсен в интервью Dagbladet.

Напомним, в интервью, которое было опубликовано вчера, 3 января, Вяльбе заявила, что «никогда не будет оспаривать, обсуждать и даже задумываться» над решениями, принимаемыми президентом России.

В октябре прошлого года Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/2023.

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