Иверсен отреагировал на слова Вяльбе, которая поддержала Путина
Поделиться
Четырёхкратный чемпион мира 31-летний норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал вчерашнее интервью главы федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, в котором она выразила поддержку президенту России Владимиру Путину.
«У нас есть подозрение, что есть ряд россиян, которые его поддерживают, так что это не шокирует», — сказал Иверсен в интервью Dagbladet.
Напомним, в интервью, которое было опубликовано вчера, 3 января, Вяльбе заявила, что «никогда не будет оспаривать, обсуждать и даже задумываться» над решениями, принимаемыми президентом России.
В октябре прошлого года Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/2023.
Комментарии
- 4 января 2023
-
12:34
-
12:15
-
11:54
-
11:44
-
10:54
-
00:39
-
00:27
- 3 января 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:17
-
23:00
-
22:49
-
20:43
-
20:00
-
19:52
-
19:43
-
18:27
-
17:39
-
17:32
-
16:28
-
15:36
-
15:21
-
14:51
-
14:42
-
13:49
-
13:19
-
12:59
-
12:57
-
12:02
-
11:48
-
11:26
-
10:53
-
10:40
-
10:30
-
10:06
Партнерский контент