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Генсек FIS Вион заявил, что его слова о возвращении спортсменов из России были ошибкой

Генсек FIS Вион заявил, что его слова о возвращении спортсменов из России были ошибкой
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Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что его высказывание о возвращении России на международную арену было ошибкой.

«Я сказал то, что не должен был говорить. Это было ошибкой. Мы не поддерживаем ситуацию на Украине, к сожалению, она ещё не разрешилась. Федерация приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов, тренеров и менеджеров команд. Это абсолютно ясно и действует всю зиму, что бы ни случилось», – приводит слова Виона Nettavisen.

Напомним, в сентябре Мишель Вион сказал: «На данный момент действуют правила в отношении России и Беларуси. Похоже, что Томас Бах [президент МОК] начинает задумываться. Он провёл встречи с международными федерациями и более или менее начинает снова открывать двери. Спорт должен быть независим от политики».

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Теги Лыжи Кубок мира •••

Заглавное фото: GETTY IMAGES

Источник: Nettavisen

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