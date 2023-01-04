Генсек FIS Вион заявил, что его слова о возвращении спортсменов из России были ошибкой

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что его высказывание о возвращении России на международную арену было ошибкой.
«Я сказал то, что не должен был говорить. Это было ошибкой. Мы не поддерживаем ситуацию на Украине, к сожалению, она ещё не разрешилась. Федерация приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов, тренеров и менеджеров команд. Это абсолютно ясно и действует всю зиму, что бы ни случилось», – приводит слова Виона Nettavisen.
Напомним, в сентябре Мишель Вион сказал: «На данный момент действуют правила в отношении России и Беларуси. Похоже, что Томас Бах [президент МОК] начинает задумываться. Он провёл встречи с международными федерациями и более или менее начинает снова открывать двери. Спорт должен быть независим от политики».
- 4 января 2023
-
14:19
-
14:13
-
13:58
-
13:19
-
12:34
-
12:15
-
11:54
-
11:44
-
10:54
-
00:39
-
00:27
- 3 января 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:17
-
23:00
-
22:49
-
20:43
-
20:00
-
19:52
-
19:43
-
18:27
-
17:39
-
17:32
-
16:28
-
15:36
-
15:21
-
14:51
-
14:42
-
13:49
-
13:19
-
12:59
-
12:57
-
12:02
-
11:48
-
11:26