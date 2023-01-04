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Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в гонке преследования на «Тур де Ски»

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в гонке преследования на «Тур де Ски»
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В Оберстдорфе (Германия) завершилась гонка преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. У мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.
Мужчины. Свободный стиль. Гонка преследования. 20 км.

  1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 41.35,8.
  2. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — отставание 1,8.
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,1.
  4. Калле Хальфварссон (Швеция) +2,9.
  5. Шур Рёте (Норвегия) +3,4.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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