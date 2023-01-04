Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в гонке преследования на «Тур де Ски»
Поделиться
В Оберстдорфе (Германия) завершилась гонка преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. У мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS
Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф, Германия.
Мужчины. Свободный стиль. Гонка преследования. 20 км.
- Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 41.35,8.
- Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — отставание 1,8.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +2,1.
- Калле Хальфварссон (Швеция) +2,9.
- Шур Рёте (Норвегия) +3,4.
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Комментарии
- 4 января 2023
-
16:00
-
15:40
-
15:29
-
15:04
-
14:53
-
14:19
-
14:13
-
13:58
-
13:19
-
12:34
-
12:15
-
11:54
-
11:44
-
10:54
-
00:39
-
00:27
- 3 января 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:17
-
23:00
-
22:49
-
20:43
-
20:00
-
19:52
-
19:43
-
18:27
-
17:39
-
17:32
-
16:28
-
15:36
-
15:21
-
14:51
-
14:42
-
13:49
-
13:19
Партнерский контент