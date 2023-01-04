Хальфварссон объяснил, почему не попал на пьедестал гонки преследования на «Тур де Ски»
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказал разочарование темпом гонки преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира, а также показанным результатом.
В борьбе за бронзу Калле уступил 0,8 секунду итальянцу Федерико Пеллегрино. Лидеру, норвежцу Йоханнесу Клебо, швед проиграл 2,9 секунды. Отметим, что у мужчин борьба за места в итоговом протоколе была очень плотной. 23 лыжника финишировали менее чем за 13 секунд.
«Всё было невероятно медленно, как-то по-особенному. Впрочем, и я особо не возражал против такого темпа. Мне хотелось дождаться спринтерского финиша, но у меня оказалась слишком плохая позиция на последнем спуске», — приводит слова Хальфварссона TV 2.
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