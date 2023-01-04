Фрида Карлссон лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», опережая соперниц на полторы минуты

Шведская лыжница Фрида Карлссон единолично лидирует в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» после четырёх из семи гонок. Карлссон, выигравшая две последние гонки, опережает идущую второй норвежку Тириль Уднес Венг на 1 минуту 28 секунд, а ещё одну представительницу Норвегии Анне Кьерсти Кальво – на 1 минуту 31 секунду.
Оставшиеся три гонки «Тур де Ски» пройдут 6-8 января в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Женщины
Общий зачёт после четырёх из семи гонок
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 1:44.08.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — отставание 1.28.
3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +1.31.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.41.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.55.
6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +2.17.
7. Катарина Хенниг (Германия) +2.31.
8. Рози Бреннен (США) +2.36.
9. Хейди Венг (Норвегия) +2.53.
10. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) +2.53.
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