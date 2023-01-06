Ришар Жув и ещё три лыжника снялись с «Тур де Ски»

Французские лыжники Лена Кентен, Ришар Жув, Тео Шели и финка Ясми Йоэнсуу не выступят в оставшихся гонках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

О причинах данного решения спортсменов не сообщается.

Ранее стало известно о том, что оставшиеся гонки «Тур де Ски» пропустят заразившиеся коронавирусом лыжники Анне Кьерсти Кальво и Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Соревнования проходят в три этапа с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Первый этап прошёл в Валь-Мюстаире (Швейцария) 31 декабря — 1 января. Второй — в Оберстдорфе (Германия) 3-4 января. Третий этап проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия) 6-8 января.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).