Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Немка Лаура Гиммлер выиграла квалификацию спринта на «Тур де Ски»

Немка Лаура Гиммлер выиграла квалификацию спринта на «Тур де Ски»
Комментарии

Немецкая лыжница Лаура Гиммлер одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на 1,4 км на третьем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Гиммлер показала результат 3.03,4. Второй стала норвежка Тириль Уднес Венг (3.03,5). Третье место заняла ещё одна представительница Германии Катарина Хенниг (3.03,6).

Финальный забег в спринте у женщин стратует сегодня в 15:55 по московскому времени.

Соревнования на «Тур де Ски» проходят в три этапа с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Первый этап прошёл в Валь-Мюстаире (Швейцария) 31 декабря — 1 января. Второй — в Оберстдорфе (Германия) 3-4 января. Третий этап проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия) 6-8 января.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
06 января 2023, пятница. 12:00 МСК
Окончено
«Пора поставить Норвегию на место». Лыжницы двух стран поругались из-за скандальной песни «Пора поставить Норвегию на место». Лыжницы двух стран поругались из-за скандальной песни
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023