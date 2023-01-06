Немка Лаура Гиммлер выиграла квалификацию спринта на «Тур де Ски»

Немецкая лыжница Лаура Гиммлер одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на 1,4 км на третьем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Гиммлер показала результат 3.03,4. Второй стала норвежка Тириль Уднес Венг (3.03,5). Третье место заняла ещё одна представительница Германии Катарина Хенниг (3.03,6).

Финальный забег в спринте у женщин стратует сегодня в 15:55 по московскому времени.

Соревнования на «Тур де Ски» проходят в три этапа с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Первый этап прошёл в Валь-Мюстаире (Швейцария) 31 декабря — 1 января. Второй — в Оберстдорфе (Германия) 3-4 января. Третий этап проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия) 6-8 января.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).