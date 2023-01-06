Большунов выступит на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов сможет принять участие в соревнованиях в рамках шестого этапа Кубка России в Сыктывкаре.

«Саша прошёл обследование. По счастью, там ничего серьёзного, небольшое растяжение бедра. На этапе Кубка России в Сыктывкаре он выступит», — сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, в одном из полуфинальных забегов спринта на этапе Кубка России в Красногорске Большунов на спуске столкнулся с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым, после чего оба лыжника упали. Большунов сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.