«Тур де Ски», общий зачёт, мужчины: Клебо — лидер, Хальфварссон захватил вторую строчку

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец 26-летний Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Общий зачёт «Тур де Ски» у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Общий зачёт «Тур де Ски». Мужчины

Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1.32,39. Калле Хальфварссон (Швеция) +51. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,08. Пол Голберг (Норвегия) +1,09. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +1,19. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1,33. Вильям Порома (Швеция) + 1,42. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 1,52. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 1,52. Шур Рёте (Норвегия) + 1,54.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).