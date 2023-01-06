«Тур де Ски», общий зачёт, мужчины: Клебо — лидер, Хальфварссон захватил вторую строчку
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец 26-летний Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Общий зачёт «Тур де Ски» у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.
Общий зачёт «Тур де Ски». Мужчины
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1.32,39.
- Калле Хальфварссон (Швеция) +51.
- Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,08.
- Пол Голберг (Норвегия) +1,09.
- Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +1,19.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1,33.
- Вильям Порома (Швеция) + 1,42.
- Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 1,52.
- Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 1,52.
- Шур Рёте (Норвегия) + 1,54.
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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