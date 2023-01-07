Легков: с россиянами Клебо было бы сложнее выиграть, но это не умаляет заслуг норвежца

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал рекорд Йоханнеса Клебо, одержавшего сегодня шестую победу подряд в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.
«Я совершенно не удивлён его рекорду. Клебо — величайший лыжник. Не надо говорить, что этого рекорда бы не было, если бы были наши лыжники там. Ну у Клебо в таком случае было бы четыре золотых медали. Золотые медали просто так никому не даются, их нужно заслужить.
Норвежец является сильнейшим на планете, с этим глупо спорить. Да, с российскими спортсменами было бы выиграть сложнее, но его заслуг это не умаляет», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сегодня Клебо стал победителем мужского масс-старта в классическом стиле в рамках третьего этапа «Тур де Ски». Одержав шестую победу подряд в рамках лыжной многодневки, норвежец превзошёл аналогичные рекорды российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова (по пять побед подряд у обоих).
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