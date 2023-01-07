Хенниг — о победе в классическом масс-старте: это было одно из моих лучших выступлений

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Катарина Хенниг прокомментировала свою победу в классическом масс-старте у женщин в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски».



«Я очень довольна своей первой победой здесь, в Валь-ди-Фьемме. Это было одно из моих лучших выступлений. Моя семья и бойфренд были здесь и наблюдали, это сильно меня мотивировало. К тому же я знаю, что было много немцев, которые аплодировали, наблюдая за трансляцией соревнований со своих диванов. Я считаю, что подобные победы также мотивируют детей, которым нравится кататься на лыжах», — приводит слова Хенниг финское издание Yle.

Отметим, что сегодняшняя победа в масс-старте позволила немецкой лыжнице подняться на четвёртую строчку общего зачёта «Тур де Ски».