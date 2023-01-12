Александр Большунов создал персональную лыжную трассу у дома

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что создал персональную лыжную трассу для тренировок у своего дома.

«Сделал трассу около дома. Сейчас там 3,5 км конькового круга и отдельно вдоль реки 7 км классики. Сначала квадроциклом прошлись, потом «Бураном» работали. Ребята с Челябинска приезжали, помогали. Они производят оборудование, мы сотрудничаем. Из дома теперь можно сразу на трассу выехать.

Не хватает трамплина, чтобы выпрыгнуть на трассу? Будет (смеётся)», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александра Большунова.

Сегодня, 12 января, Большунов занял второе место в спринте на 1,4 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре, уступив Александру Терентьеву.