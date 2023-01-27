Клебо и другие норвежские лыжники выступили против возвращения россиян на КМ

Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал заявление главы комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен относительно предложения МОК о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Накануне появились сведения, что на встрече с Международным олимпийским комитетом (МОК) Астрид Якобсен поддержала указанное решение и заявила, что спортсменов не следует исключать на основании того, какой у них паспорт. Однако позднее сама Якобсен выступила с опровергающим заявлением.

«Мы, спортсмены, получили электронное письмо от Астрид, где она немного объяснила, что, может быть, ну… Суть её слов была в том, что это должно быть вынесено на обсуждение. Я просто вежливо ответил, что, наверное, никогда ещё не было так невовремя для такой дискуссии, как сейчас. Да, спорт не должен дискриминировать, но какая тогда альтернатива?

Астрид не справилась сама, но благодаря своему положению она стала чем-то вроде мишени. Да, это нормально, что МОК хочет, чтобы все принимали участие в спортивных состязаниях, но тогда должно быть позволено высказываться о ситуации так, как есть. В любом случае я считаю, что мы сейчас максимально далеки от обсуждения этой темы, чем когда-либо с 24 февраля», — приводит слова Голберга NRK.

«Конечно, получить мнение всех спортсменов непросто, и я это понимаю. Но маловероятно, что за таким заявлением стоит большинство спортсменов», — сказал соотечественник Голберга Шур Рёте.



Также сообщается о неизменности позиции по этому вопросу у норвежских лыжников Симена Хегстад ​​Крюгера и лидера Кубка мира Йоханнеса Клебо, выступавших за то, чтобы российские спортсмены не допускались к соревнованиям, пока идут боевые действия.