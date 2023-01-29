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Видеообзор победы Клебо в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в Ле Рус

Видеообзор победы Клебо в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в Ле Рус
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В Ле Рус (Франция) прошёл мужской масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Второе место по итогам гонки занял фин Ийво Нисканен. Замкнул тройку призёров швед Вильям Порома.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Йоханнес Клебо возглавляет общий зачёт Кубка мира, имея в своём активе 1706 набранных очков.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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