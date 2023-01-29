Клебо предположил, сможет ли победить Порома в армрестлинге
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, комментируя эпизод, когда после финиша в сегодняшнем 20-километровом масс-старте классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира в Ле Рус (Франция) потрогал за бицепс шведского лыжника Вильяма Порома, заявил, что скорее всего проиграл бы ему поединок в армрестлинге.
«Могу с уверенностью сказать, что там он меня обыграет, но у меня чуть более развиты лыжные мышцы», — сказал Клебо в интервью Expressen.
Также Клебо поделился тем, что сказал шведу после финиша.
«Я сказал: «Ещё немного потренируйся, и ты сможешь победить Нисканена в спринте», — добавил норвежец.
Напомним, Порома завоевал бронзу, проиграв финну Ийво Нисканену на финише лишь 0,1 секунды.
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