«Ожидала услышать больше дерьма». Якобсен — о критике после слов о возвращении россиян

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, которая является главой норвежского комитета спортсменов, рассказала, как на её слова о возможном допуске российских спортсменов на международную арену отреагировали в комитете.

«Я ожидала услышать больше дерьма в свой адрес. Не знаю, можно ли считать, что люди просто были вежливы. Столкнулась ли я с критикой (на заседании норвежского комитета спортсменов. — Прим. «Чемпионата»)? Я считаю, что это было гораздо лучше по сравнению с тем, что было в СМИ за последнюю неделю.



Просил ли меня кто-то уйти с должности? Нет, но я сказала, что если кто-то хочет этого, то он может сделать это в соответствующей форме», — приводит слова Якобсен VG.

На вопрос о возможном допуске российских спортсменов на международную арену Якобсен ответила так: «Банить кого-то на основании паспорта неправильно. Это дискриминация, с этим согласны даже в ООН. Это нарушение прав человека. Должны быть и другие вещи, которые являются основанием для запрета в адрес отдельных спортсменов».