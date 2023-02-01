«Ожидала услышать больше дерьма». Якобсен — о критике после слов о возвращении россиян

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, которая является главой норвежского комитета спортсменов, рассказала, как на её слова о возможном допуске российских спортсменов на международную арену отреагировали в комитете.
«Я ожидала услышать больше дерьма в свой адрес. Не знаю, можно ли считать, что люди просто были вежливы. Столкнулась ли я с критикой (на заседании норвежского комитета спортсменов. — Прим. «Чемпионата»)? Я считаю, что это было гораздо лучше по сравнению с тем, что было в СМИ за последнюю неделю.
Просил ли меня кто-то уйти с должности? Нет, но я сказала, что если кто-то хочет этого, то он может сделать это в соответствующей форме», — приводит слова Якобсен VG.
На вопрос о возможном допуске российских спортсменов на международную арену Якобсен ответила так: «Банить кого-то на основании паспорта неправильно. Это дискриминация, с этим согласны даже в ООН. Это нарушение прав человека. Должны быть и другие вещи, которые являются основанием для запрета в адрес отдельных спортсменов».
- 1 февраля 2023
-
16:07
-
15:26
-
14:56
-
12:16
-
10:07
-
00:54
- 31 января 2023
-
19:30
-
19:07
-
19:00
-
16:43
-
14:33
-
12:57
-
11:49
-
10:13
- 30 января 2023
-
17:40
-
17:13
-
16:35
-
12:04
-
10:00
-
00:07
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:51
-
22:20
-
22:05
-
20:40
-
20:34
-
19:49
-
19:42
-
19:30
-
19:19
-
18:25
-
17:36
-
16:29
-
15:48
-
14:26