Бородавко: личное мнение Якобсен не совпадало с позицией Олимпийского комитета Норвегии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему олимпийская чемпионка и глава комитета спортсменов норвежская лыжница Астрид Якобсен вынуждена была поменять мнение о возможном допуске россиян на международные соревнования.

Изначально норвежские СМИ сообщили, что Якобсен выступила за возвращение российских и белорусских атлетов на соревнования. Но впоследствии лыжница заявила, что журналисты исказили её слова, из-за чего она подверглась критике и оскорблениям в соцсетях.

«Мы уже много говорили о том, что спортсмены несвободны в своих собственных высказываниях. Многим уже приходилось объясняться за слова, которые отличались от общей политики того или иного государства. Винить их в этом сложно, поскольку они живут в этой среде, общаются в этой среде и их работодатели имеют на них влияние.

Однако те люди, которые так себя ведут, теряют чувство собственного достоинства и деградируют как личности. Думаю, им самим от этого не по себе и они очень сильно переживают. На самом деле многие в приватных разговорах высказывали точку зрения, отличную от государственной.

В данном случае личное мнение Якобсен не совпадало с позицией Олимпийского комитета Норвегии и в целом её страны. Вот её и принудили найти какое-то объяснение, что якобы её не так поняли», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».