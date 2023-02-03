Шиффрин выложила фотографию в память о погибшем ровно три года назад отце

Рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин опубликовала в социальных сетях фотографию, посвящённую погибшему ровно три года назад отцу Джеффу.
На фото спортсменка обнимает уже умирающего в больнице родителя, закрыв глаза и положив голову ему на грудь.
Фото: Личный архив Микаэлы Шиффрин
Джефф Шиффрин погиб 2 февраля 2020 года в результате несчастного случая в возрасте 65 лет. По некоторым данным, он сорвался с крыши дома, когда чистил снег, и получил не совместимую с жизнью травму головы. Он работал анестезиологом и реаниматологом в Вэйле (Колорадо) — родном городе Микаэлы. Джефф помогал многим горнолыжникам и сноубордистам. Когда Микаэла только начинала свою профессиональную горнолыжную карьеру, он периодически появлялся на её выступлениях, был фотографом американской команды и своей дочери.
Микаэла Шиффрин является лидером Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в текущем сезоне. Недавно она побила рекорд Линдси Вонн по количеству побед на этапах Кубка мира и вплотную приблизилась к абсолютному рекордсмену по этому показателю, Ингемару Стенмарку. У Шиффрин 86 побед, у шведа — 87.
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