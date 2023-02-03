Клебо выиграл финал конькового спринта на 10-м этапе Кубка мира в Тоблахе

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем финала мужского спринта свободным стилем на 1,4 км в рамках 10-го этапа Кубка мира в Тоблахе (Италия). Второе место по итогам гонки занял норвежец Ховард Солос Тёугбёль. Замкнул тройку призёров итальянец Федерико Пеллегрино.

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1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.30,58.

2. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — отставание 0,6 секунды.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,8.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,3.

5. Лука Шанава (Франция) +2,8.

6. Эдвин Ангер (Швеция) +2,9.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).