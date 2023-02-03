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Клебо выиграл финал конькового спринта на 10-м этапе Кубка мира в Тоблахе

Клебо выиграл финал конькового спринта на 10-м этапе Кубка мира в Тоблахе
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем финала мужского спринта свободным стилем на 1,4 км в рамках 10-го этапа Кубка мира в Тоблахе (Италия). Второе место по итогам гонки занял норвежец Ховард Солос Тёугбёль. Замкнул тройку призёров итальянец Федерико Пеллегрино.

Лыжные гонки. Кубок мира, 10-й этап, Тоблах. Спринт, свободный стиль, 1,4 км. Финал. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.30,58.
2. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — отставание 0,6 секунды.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,8.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,3.
5. Лука Шанава (Франция) +2,8.
6. Эдвин Ангер (Швеция) +2,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 10, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
03 февраля 2023, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:30.5
2
Ховард Солос Тёугбёль
Норвегия
+0.6
3
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.8

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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