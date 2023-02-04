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Максим Вылегжанин: в FIS не заинтересованы в возвращении России и пока не желают его

Максим Вылегжанин: в FIS не заинтересованы в возвращении России и пока не желают его
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Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира в скиатлоне российский лыжник Максим Вылегжанин высказался о реакции иностранных спортсменов и Международной лыжной федерации (FIS) на тренировку отстранённой Юлии Ступак на трассе Кубка мира в Тоблахе.

«Мне совершенно непонятно, почему наши лыжники, в том числе Ступак, не могут тренироваться на трассах, где проходят гонки Кубка мира. Ведь доступ туда открыт для всех — вне зависимости от санкций FIS. Но даже если Юлии сейчас запретят работать в Европе, это не должно стать для неё большой проблемой. С отстранением от международных стартов отечественные лыжники работают в России и никаких сложностей не испытывают. Весь тренировочный объём выполняется. Ну а Ступак явно поехала туда не готовиться к Кубку мира. Просто так совпало.

Конечно, очень огорчает, что пока не идут навстречу россиянам даже в таких незначительных вопросах. Тут напрашивается один вывод: в FIS на самом деле не заинтересованы в нашем возвращении и пока не желают его. Сложно сказать, боятся ли они нас», — приводит слова Вылегжанина RT.

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