Марко Одерматт эмоционально высказался о победе на чемпионате мира в Мерибеле

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт прокомментировал победу в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция).
«Я раньше никогда не рыдал во время интервью, не знаю, что со мной. Сегодня всё получилось просто замечательно, лыжи были идеальными. Я не могу унять дрожь.
Не могу найти никаких умных слов. Невероятно, что всё так получилось. Я никогда не испытывал ничего подобного, как сегодня во время проезда Кильде. Такие эмоции уникальны. Ещё раз хочу сказать большое спасибо и поздравить моего сервисмена, он проделал невероятную работу. Для меня это был идеальный заезд, возможно, лучший спуск, который я когда-либо показывал.
Мы провели ещё одну классную битву, как мне кажется. Но победить может только один. Алекс тоже заслужил золотую медаль, но сегодня всё было на моей стороне», — приводит слова Одерматта superski.ru.
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