Александр Легков: иностранные лыжники скучают по российским спортсменам

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что иностранные лыжники ждут возвращения российских спортсменов на международную арену.
«Что касается возможных бойкотов, у меня есть информация, что многие иностранные лыжники, наши иностранные коллеги, за исключением, наверное, норвежцев, очень рады нам. Они говорят, что скучают по нам. «Давайте возвращайтесь, мы хотим, чтобы вы выступали с нами!» Но они это говорят не для общественности, не в СМИ, а в личных разговорах.
А если политики каких‑то стран хотят устроить бойкот из‑за нас — это их проблемы. Надеюсь, в головах у них что‑то поменяется. МОК, в конце концов, должен выразить чёткую позицию. Я очень надеюсь, что наши спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры, пускай даже под нейтральным статусом. Я за то, чтобы даже в нейтральном статусе наши спортсмены поехали и завоёвывали медали. Все прекрасно знают, откуда они, что за страна», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».
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