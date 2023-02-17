Марко Одерматт завоевал второе золото на ЧМ-2023. Он стал лучшим в гигантском слаломе
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Олимпийский чемпион 2022 года швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал золото в гигантском слаломе на чемпионате мира – 2023, который проходит в Мерибеле (Франция). Это уже второе золото 25-летнего Марко на данном турнире, ранее он показал лучший результат в скоростном спуске.
Горные лыжи. Чемпионат мира — 2023, Мерибель. Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.34,08.
2. Лоик Мейар (Швейцария) – отставание 0,32 секунды.
3. Марко Шварц (Австрия) + 0,40.
4. Штефан Бреннштайнер (Австрия) + 0,76.
5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) + 0,96
6. Жан Краньец (Словения) + 1,34.
7. Алексис Пентюро (Франция) + 1,68.
8. Филип Зубчич (Хорватия) + 2,20.
Чемпионат мира — 2023 по горнолыжному спорту продлится до 19 февраля.
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