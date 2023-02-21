«Я должен смириться с ситуацией». Китаец Ван Цян — о пропуске ЧМ-2023 по лыжным гонкам

Китайский лыжник Ван Цян поделился эмоциями от пропуска предстоящего чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
Ранее Цян и другие китайские представители зимних видов спорта были вынуждены вернуться в Китай после того, как в спортивной федерации страны сменилось руководство.
«Я должен смириться с ситуацией. У меня не было выбора, я должен был вернуться в Китай. Понимаю, что пропускаю фантастический сезон, но должен смириться с ситуацией. Я хочу сконцентрироваться на тренировках этим летом и быть на Кубке мира в следующем сезоне. Думаю, что справлюсь.
На данный момент у меня нет планов поехать за границу, но летом я это сделаю. Я тренируюсь каждый день. Обещаю, что буду выступать на Кубке мира в следующем сезоне», — приводит слова Цяна Aftonbladet.
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