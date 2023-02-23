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Александр Большунов: в финале спринта чуть неправильно построил тактику

Александр Большунов: в финале спринта чуть неправильно построил тактику
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал третье место в мужской спринтерской гонке на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

«После болезни есть остаточные явления, но я рад, что с ребятами на равных. В финале чуть неправильно построил тактику, да и самочувствие немного не то, но в призы заехал, всё нормально. Посмотрим, как дальше будет», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.03,25.
2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,44.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +1,39.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,19.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +6,23.

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