Александр Большунов: в финале спринта чуть неправильно построил тактику

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал третье место в мужской спринтерской гонке на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

«После болезни есть остаточные явления, но я рад, что с ребятами на равных. В финале чуть неправильно построил тактику, да и самочувствие немного не то, но в призы заехал, всё нормально. Посмотрим, как дальше будет», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.03,25.

2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,44.

3. Александр Большунов (Архангельская область) +1,39.

4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,19.

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +6,23.